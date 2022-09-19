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Китайский космический аппарат нашел следы океана на Марсе

Китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1», которая состоит из орбитального аппарата и марсохода «Чжучжун», обнаружила на Марсе следы воды, что свидетельствует о существовании на планете в прошлом океана, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Марсоход, исследуя рельеф в районе посадки, на равнине Утопия, выявил «значительную связь между образованием гребней и водной активностью». Также космический аппарат обнаружил «водоносные минералы» в изучаемой зоне, что подтверждает нахождение здесь «миллиард лет назад» большого объема жидкой воды. Из этого следует, что ранее здесь располагался океан.

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Фото:CNSA/PEC

«Тяньвэнь-1» был запущен в июле 2020-го, в феврале прошлого года аппарат достиг Марса, в мае марсоход начал исследовать планету. В течение 2021-го и 2022 годов несколько раз публиковались снимки Марса, сделанные китайским аппаратом.

Планету также изучает американский космический ровер Perseverance, который совершил посадку на Марсе в феврале прошлого года. Она также делает фотографии планеты.

Теги
Китай космос Марс марсоход
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