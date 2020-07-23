Китай запустил первый зонд для изучения Марса

Название зонда отсылает к стихотворению поэта Цюй Юаня, жившего еще до нашей эры. Он задал 172 вопроса о китайской мифологии, религии и истории.

В 2011 году Китай уже запускал зонд к Марсу вместе с Россией. Позднее Yinghuo-1 был объявлен потерянным космическими властями Китая.

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