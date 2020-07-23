Общество , 23 июл, 09:35
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Китай запустил первый зонд для изучения Марса
Китай начал свою первую миссию по исследованию Марса, сообщает CGTN.
23 июля КНР запустила свой зонд Tianwen-1 с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.
Зонд достигнет Красной планеты через семь месяцев, в феврале 2021 года. Он пробудет на Марсе не менее трех месяцев, марсоход будет исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле.