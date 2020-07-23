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Китай запустил первый зонд для изучения Марса

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай начал свою первую миссию по исследованию Марса, сообщает CGTN.

23 июля КНР запустила свой зонд Tianwen-1 с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Зонд достигнет Красной планеты через семь месяцев, в феврале 2021 года. Он пробудет на Марсе не менее трех месяцев, марсоход будет исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле.

Китай представил название для своей первой миссии на Марс
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Название зонда отсылает к стихотворению поэта Цюй Юаня, жившего еще до нашей эры. Он задал 172 вопроса о китайской мифологии, религии и истории.

В 2011 году Китай уже запускал зонд к Марсу вместе с Россией. Позднее Yinghuo-1 был объявлен потерянным космическими властями Китая.

Материал дополняется.

Автор: Елена Чернышова
Теги: Китай, зонд, Марс
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