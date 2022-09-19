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Умерла Елизавета II ,  
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Часы Биг-Бена не пробили во время минуты молчания в память о Елизавете II

Куранты башни Биг-Бен в Лондоне не пробили в 20:00 по местному времени (18:00 мск), когда началась общенациональная минута молчания в память об умершей королеве Елизавете II, сообщает Daily Mail.

В британском парламенте (башня входит в комплекс Вестминстерского дворца, где заседают депутаты) газете сообщили, что часы не пробили из-за технической неполадки, которую уже устранили.

«Мы снова проверим колокол позже, <...> уверены, что это не повлияет на звон завтра во время государственной похоронной процессии», — заявили в парламенте. 19 сентября состоятся похороны королевы, пока гроб с ее телом находился в Вестминстер-холле, где попрощаться с Елизаветой II могли все желающие.

Daily Mail отмечает, что часть британцев сочла молчание Биг-Бена «данью уважения» умершей королеве. Десять лет назад, в 2012-м, башня получила второе название, Елизаветинская, в честь 60-летия правления Елизаветы II.

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Королева скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом в Великобритании стал ее сын, 73-летний принц Чарльз. Теперь он именуется королем Карлом III. Его жена, Камилла Паркер-Боулз, стала королевой-консортом. Наследником нового монарха является его старший сын Уильям, получивший титул принца Уэльского.

Теги
Елизавета II Биг-Бен Лондон
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