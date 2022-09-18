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Военная операция на Украине ,  
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Генерал США в отставке заявил о превращении США в сторону конфликта

Генерал США в отставке Келлог заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

США уже стали стороной конфликта на Украине из-за поставок вооружений, считает генерал-лейтенант армии в отставке, помощник экс-президента Дональда Трампа Джозеф Кит Келлог. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

Келлог отметил, что Соединенные Штаты уже оказывают 75% экономической, гуманитарной и военной помощи Киеву.

«Когда мы начали поставлять [на Украину] HIMARS и MLRS, мы не хотели становиться частью конфликта. Но я все думаю: это же безумие! <...> Мы уже сторона этого конфликта!» — сказал генерал.

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Фото:Cpl. Brendan Mullin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден в конце мая заявлял, что Вашингтон не собирается напрямую вступать в конфликт на Украине, пока он сам или его союзники не подвергнутся нападению. Американский лидер также подчеркивал, что Соединенные Штаты не хотят допустить войны России и НАТО. 

Вместе с тем российская сторона неоднократно указывала на близость Вашингтона к тому, чтобы быть втянутым в конфликт. Официальный представитель российского МИДа Мария Захаров, в частности, увязывала превращение США в сторону конфликта с поставками на Украину ракет большей дальности. «Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — предупредила Захарова. При этом в Москве утверждали, что российская сторона не хотела бы, чтобы Вашингтон доходил до этого. 

Теги
США Военная операция на Украине
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