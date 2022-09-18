Байден, Зеленская и премьер-министр ОАЭ попрощались с Елизаветой II

Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл посетили церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерском дворце, потом к ним присоединилась посол США в Лондоне Джейн Хартли, передает телеканал Sky News.

После Вестминстерского дворца президент и первая леди отправились в особняк Ланкастер-хаус, в котором находится МИД Великобритании. Там Байден оставил сообщение в книге соболезнований, после чего поехал в Букингемский дворец на прием к королю Карлу III, передает CNN.

Церемонию прощания с Елизаветой II также посетила жена президента Украины Елена Зеленская. В Лондоне она также встретилась с принцессой Уэльской, женой принца Уэльского Уильяма Кейт, сообщил Sky News.

Вестминстерский дворец посетил еще вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. В его пресс-службе сообщили, что позже он встретился с королем Карлом III в Букингемском дворце и выразил ему соболезнования в связи со смертью королевы.

На похороны королевы также был приглашен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, однако как передал источник Reuters в МИД Великобритании, поездка была отменена со стороны Саудовской Аравии. По словам собеседника агентства, Саудовскую Аравию будет представлять принц Турки Аль-Фейсал.

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Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября. В Великобритании и странах Содружества объявили траур, который закончится через неделю после похорон — их назначили на 19 сентября. 15 сентября гроб доставили в здание британского парламента и запустили процесс прощания всех желающих с монархом.

Около 500 иностранных высокопоставленных лиц пригласили попрощаться с Елизаветой II, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, сообщал Би-би-си. Однако на похороны не были приглашены представители России, Белоруссии и Мьянмы из-за санкций против этих стран, сообщал Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль не рассматривает возможность поездки президента Владимира Путина на похороны британской королевы.