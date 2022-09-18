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В Киргизии сообщили о 37 погибших в боях на границе с Таджикистаном

Во время вооруженных столкновений на границе Киргизии и Таджикистана с киргизской стороны погибло 37 человек, сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 129 раненых, число последних, по данным ведомства, не увеличилось. В Баткенском районе, граничащем с Таджикистаном, началась эвакуация, более 136 тыс. человек были отправлены силами МЧС в более безопасные районы.

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В свою очередь власти Таджикистана официально пока не называли число погибших или пострадавших. Накануне МВД республики заявило, что в результате обстрелов со стороны Киргизии погибли мирные граждане Таджикистана. 

Ранее «РИА Новости» и местный портал «Азия-Плюс» сообщали о гибели одного пограничника и ранении троих военных со стороны Таджикистана.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Киргизии, а также Исфаринского и Гафуровского района Согдийской области Таджикистана. Также обстрелам подверглись Ошская область Киргизии и район Лахш в Таджикистане.

В течение суток с начала эскалации стороны неоднократно договаривались запустить в действие режим прекращения огня, в том числе об этом говорилось на уровне президентов двух стран, однако договоренности снова нарушались.

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