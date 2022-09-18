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В Латвии призвали изучить объявление о русскоязычных на разжигание вражды

Депутат сейма Латвии призвал проверить объявление о русскоязычных на разжигание вражды

Депутат латвийского сейма от партии «Единство» Андрей Юдин призвал проверить объявление, размещенное в одном из городских автобусов Риги, на предмет разжигания ненависти по отношению к русскоязычным гражданам. Об этом он написал в Twitter, передает латвийский портал Press.

«Снова работа для СГБ (Служба государственной безопасности. — РБК). Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин.

Так депутат отреагировал на фотографию, которая появилась в социальных сетях. На ней было запечатлено объявление с требованием к русскоязычным гражданам размещаться строго на определенных местах — в задней части салона автобуса. Можно ли им сидеть или только стоять в объявлении не говорилось.

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Ст. 78 УК Латвии, по которой предлагает привлечь к ответственности депутат, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По итогам последних выборов, партия «Единство», которую представляет Юдин, заняла восемь из 100 мест в сейме.

Латвийские власти не раз предлагали ограничить права русскоязычных и русских по происхождению граждан, живущих в стране. Так, в середине августа, латвийский Минюст предложил на законодательном уровне ограничить использование русского языка на рабочих местах. Ведомство сообщило, что разрабатывает соответствующий законопроект. Спустя десять дней президент Латвии Эгилс Левитс предложил «изолировать часть русского общества, нелояльную государству».

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В МИД России в ответ на действия Запада говорили, что в Европе идет борьба со всем русским, граничащая с расизмом. В начале марта ведомство заявило, что там наблюдается «беспрецедентный уровень русофобии» на фоне российской спецоперации на Украине.

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