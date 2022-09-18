Посольство Украины ответило экс-главе МИД Румынии об уступках территорий

Заявление бывшего министра иностранных дел и образования Румынии Андрея Марги о том, что современная Украина находится в «неестественных границах» и должна уступить часть территорий России, Венгрии, Польше и Румынии, неприемлемо для Киева. Об этом заявило посольство Украины в Румынии в Twitter.

«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Такие заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах», - сказали в посольстве.

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