Власти сообщили о работе ПВО над Белгородом

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал об обстреле села Красный Хутор примерно в 30 км от Белгорода

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над Белгородской областью, где 17 сентября под обстрел попало приграничное с Украиной село, работает система противовоздушной обороны, сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Подробности не сообщаются.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на местных жителей о залпах и хлопках. Портал go31.ru указывает, что белгородцы услышали не менее пяти взрывов. Громкие звуки отмечали жители района Харьковская гора на юге города.

В пресс-службе правительства Белгородской области рекомендовали РБК обратиться в Минобороны. РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал об обстреле села Красный Хутор примерно в 30 км от Белгорода, на границе с Украиной. В результате удара есть пострадавшая. Ранее это село уже подвергалось обстрелам 14 и 15 сентября, тогда часть жителей населенного пункта эвакуировали.

Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ участились после 10 сентября. В тот же день Минобороны России объявило о перегруппировке войск в Харьковской области для усиления донецкого направления. В результате обстрелов за последнюю неделю в Белгородской области погибли два человека.