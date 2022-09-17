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Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области

Обстреляли село Карсный Хутор. По информации губернатора, есть разрушения в трех домовладениях
Фото: Мария Савченко / РИА Новости
Фото: Мария Савченко / РИА Новости

В результате нового обстрела села Красный Хутор в Белгородской области пострадал один человек, заявил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Фото:Google Maps
Фото: Google Maps

«По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — написал он.

Окраины села находятся примерно в километре от границы с Харьковской областью.

Обстрелы населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ участились после 10 сентября. В тот же день Минобороны России объявило о перегруппировке войск в Харьковской области в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».

Красный Хутор уже находился под огнем 14 и 15 сентября, тогда власти решили отселить часть жителей из соображений безопасности. Тогда никто не погиб, были повреждены некоторые дома.

Однако при других обстрелах были жертвы. 12 сентября при обстреле погранпункта Логачевка погибла гражданка Украины 1942 года рождения, еще трое украинцев и житель Логачевки пострадали. 16 сентября попал под обстрел город Валуйки. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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