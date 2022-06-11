Минтранс Сирии обвинил Израиль в авиаударах по аэропорту Дамаска

Инфраструктура международного аэропорта Дамаска вышла из строя после атаки вооруженных сил Израиля, сообщило Министерство транспорта Сирии, передало Министерство информации в Twitter.

Значительные повреждения получили взлетно-посадочные полосы с навигационным освещением. Ущерб был нанесен одному из аэровокзальных зданий аэропорта. Все рейсы приостановлены до особого распоряжения, специалисты уже начали работы по восстановлению инфраструктуры.

Утром 10 июня Израиль нанес авиаудары по части территорий к югу от Дамаска со стороны Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую Сирия и Израиль считают своей. Об этом сообщало Министерство информации со ссылкой на военное ведомство в Twitter.

Министерство обороны Израиля не сообщало о подобных ударах.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрелы Сирии со стороны Израиля нарушением норм международного права, следует из сообщения в Telegram.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. Подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей», — заявила Захарова.