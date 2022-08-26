Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили ракеты Израиля в Сирии

Комплекс «Панцирь-С1» (Фото: Wikimedia Commons)

Сирийские системы ПВО российского производства сбили часть крылатых ракет, которые израильские истребители F-16 запустили по объектам научно-исследовательского центра в городе Масьяф. Об этом РБК сообщила пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на замглаву Олега Егорова.

По его словам, 25 августа с 19:16 до 19:30 четыре тактических истребителя Израиля ударили четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми авиационными бомбами по объектам научного центра из восточной части Средиземного моря.

«Дежурными силами ПВО Вооруженный сил Сирии из комплексов российского производства «Панцирь-С1» и «С-75» уничтожены две ракеты

и семь управляемых авиационных бомб», — сказал Егоров.

Остальные ракеты и бомбы попали по складам специального оборудования научно-исследовательского центра, они получили повреждения.

14 августа трое сирийских военных погибли, еще трое пострадали из-за ударов ракет Израиля в сторону сирийских провинций Дамаск и Тартус, сообщало сирийское госагентство SANA. Ракеты в сторону Дамаска были выпущены с юго-востока приграничного Бейрута, а по Тартусу их запустили из Средиземного моря. Сирийская система ПВО сбила часть ракет.

Израильские военные тогда отказались комментировать этот удар по Сирии. Однако телеканал Al Arabiya выяснил, что удар пришелся по объектам, которые находились примерно в 8 км от российской базы. Источник журналистов сказал, что целью Израиля были сирийские и иранские офицеры, которые руководили передачей партии ракет ливанской шиитской организации «Хезболла», которую поддерживает Иран.

