Структура «Ростеха» и Институт физики им. Ландау ответили на санкции США
Санкции США против «Центра аддитивных технологий», который входит в «Ростех», не повлияют на деятельность компании. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы Елизавета Худая.
«Акционеры нашего центра находятся под санкциями США последние несколько лет, со всеми вытекающими из этого последствиями. Да, после их введения мы столкнулись с определенными неудобствами. Но все возникающие проблемы мы оперативно решаем. Очередные санкции никак не повлияют на деятельность компании», — сказала представитель акционерного общества.
По ее словам, компания расценила санкции как признание успехов центра и «Ростеха» в области внедрения аддитивных технологий и продолжит работу над созданием и усовершенствованием российского оборудования.
В свою очередь сотрудники Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, который входит в РАН, удивились ограничениям со стороны США.
«Включение в санкционный список восприняли с удивлением, т.к. исследования, проводимые в институте, сосредоточены в области фундаментальной науки, а их результаты публикуются в открытых источниках (российских и международных научных журналах)», — сказал ученый секретарь Сергей Крашаков.
Он вспомнил, что академическое сотрудничество между СССР и США продолжалось даже во времена холодной войны, хоть и было затруднено. «Печально, что фундаментальная наука опять становится одной из точек приложения политической силы», — отметил представитель института.
15 сентября Министерство США ввело санкции против российских технологических компаний, которые ведут разработки в области космоса и квантовых вычислений. Помимо «Центра аддитивных технологий» и Института теоретической физики им. Ландау, в список попал Российский квантовый центр, структуры «Росатома», «Роскосмоса» и другие технологические предприятия.
Согласно данным на сайте «Центра аддитивных технологий», его акционерами являются:
- АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» — производство двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки и агрегаты
- АО «КРЭТ» («Концерн «Радиоэлектронные технологии») — производство бортового радиоэлектронного оборудования для военных и гражданских самолетов и вертолетов
- АО «Технодинамика» — содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения
- АО «Вертолеты России» — производство военных и гражданских самолетов
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау занимается такими темами как:
- Физика конденсированного состояния
- Низкоразмерные и мезоскопические системы
- Нелинейная динамика
- Квантовая теория поля
- Релятивистская астрофизика и космология
- Физика квантовых вычислений
- Математическая физика
- Вычислительная физика и сетевые исследования