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Структура «Ростеха» и Институт физики им. Ландау ответили на санкции США

Фото: "Центр аддитивных технологий" / rt-3d.ru
Фото: "Центр аддитивных технологий" / rt-3d.ru

Санкции США против «Центра аддитивных технологий», который входит в «Ростех», не повлияют на деятельность компании. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы Елизавета Худая.

«Акционеры нашего центра находятся под санкциями США последние несколько лет, со всеми вытекающими из этого последствиями. Да, после их введения мы столкнулись с определенными неудобствами. Но все возникающие проблемы мы оперативно решаем. Очередные санкции никак не повлияют на деятельность компании», — сказала представитель акционерного общества.

По ее словам, компания расценила санкции как признание успехов центра и «Ростеха» в области внедрения аддитивных технологий и продолжит работу над созданием и усовершенствованием российского оборудования.

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Фото:Wikimedia Commons

В свою очередь сотрудники Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, который входит в РАН, удивились ограничениям со стороны США.

«Включение в санкционный список восприняли с удивлением, т.к. исследования, проводимые в институте, сосредоточены в области фундаментальной науки, а их результаты публикуются в открытых источниках (российских и международных научных журналах)», — сказал ученый секретарь Сергей Крашаков.

Он вспомнил, что академическое сотрудничество между СССР и США продолжалось даже во времена холодной войны, хоть и было затруднено. «Печально, что фундаментальная наука опять становится одной из точек приложения политической силы», — отметил представитель института.

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15 сентября Министерство США ввело санкции против российских технологических компаний, которые ведут разработки в области космоса и квантовых вычислений. Помимо «Центра аддитивных технологий» и Института теоретической физики им. Ландау, в список попал Российский квантовый центр, структуры «Росатома», «Роскосмоса» и другие технологические предприятия.

Согласно данным на сайте «Центра аддитивных технологий», его акционерами являются:

  • АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» — производство двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки и агрегаты
  • АО «КРЭТ» («Концерн «Радиоэлектронные технологии») — производство бортового радиоэлектронного оборудования для военных и гражданских самолетов и вертолетов
  • АО «Технодинамика» — содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения
  • АО «Вертолеты России» — производство военных и гражданских самолетов

Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау занимается такими темами как:

  • Физика конденсированного состояния
  • Низкоразмерные и мезоскопические системы
  • Нелинейная динамика
  • Квантовая теория поля
  • Релятивистская астрофизика и космология
  • Физика квантовых вычислений
  • Математическая физика
  • Вычислительная физика и сетевые исследования

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