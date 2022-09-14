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Политика ,  

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном произошла перестрелка
Киргизская сторона обвинила пограничников Таджикистана в использовании минометов. В Душанбе перестрелку официально пока не прокомментировали

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщает в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) киргизская погранслужба.

В ведомстве заявили, что утром 14 сентября в Булак-Баши Баткенском районе были обнаружены пограничники Таджикистана, которые заняли боевые позиции на участке границы в нарушение достигнутых ранее договоренностей.

«Игнорируя законные требования кыргизской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь», — говорится в сообщении. В ответ киргизские пограничники также открыли огонь. В погранслужбе утверждают, что таджикская сторона применяет минометы.

«По состоянию на 09:30 (06:30 мск) 14 сентября 2022 года перестрелка периодически начинается и прекращается», — добавили в погранслужбе.

По предварительным данным, пострадавших с киргизской стороны нет. Стороны провели телефонные переговоры и планируют очную встречу.

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В Душанбе о случившемся официально пока не сообщали, но источник «Sputnik Таджикистан» в администрации Исфары подтвердил, что произошла перестрелка.

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В середине июня на границе Киргизии и Таджикистана также началась перестрелка. Киргизская погранслужба обвинила таджикистанских пограничников на погранпосту «Кех», что те выстрелили в сторону поста «Булак-Башы» в Баткенской области.

Киргизские военные выстрелили в ответ. Пограничники обеих сторон заняли огневые позиции. Пограничные представители двух стран провели телефонные переговоры, однако перестрелка возобновилась со стороны Таджикистана с применением гранатометов и минометов.

Таджикистанское агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на местных жителей приграничного города Исфара писало о погибшем солдате-срочнике. Источник Sputnik в администрации джамоата Ворух в Исфаринском районе обвинил киргизских пограничников в том, что те открыли огонь без предупреждения и использовали минометы, а открытый таджикистанскими войсками огонь был ответным.

У Киргизии и Таджикистана нет договоренностей по 460 из 970 км границы между странами. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию.

В конце января ситуация вновь обострилась, когда в ходе перестрелки между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных со стороны Таджикистана, а со стороны Киргизии восемь были ранены. Бишкеку и Душанбе удалось договориться о полном прекращении огня и отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Киргизия Таджикистан перестрелка
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