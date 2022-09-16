В Новой Москве построят новый стрелково-охотничий клуб

Юлиана Княжевская (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Большой Москве, недалеко от деревни Коротыгино, в поселении Кленовское (Троицкий административный округ), предлагают построить стрелково-охотничий клуб. Под него готовы выделить участок площадью 6,3 га на берегу реки Молодильня. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, земля будет реализована на торгах.

Кленовское расположено в 40–50 км езды от МКАД по Варшавскому шоссе. В этом месте уже есть действующие спортивные объекты, в том числе клуб со стрелковым уклоном, а в окрестностях расположены конный и теннисный клубы, а также многочисленные базы отдыха. По мнению Княжевской, новый объект в Кленовском может стать точной притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе.

Председатель Москомархитектуры рассказала, что, помимо инфраструктуры стрелкового центра, на участке предполагается построить несколько гостевых домов. Всего участок должен вместить в себя несколько объектов общей площадью около 3150 кв. м. Центральным из них станет тир полуоткрытого типа, а прилегающую к нему территорию планируется огородить. Рядом предполагается возвести административно-бытовой корпус, кафе и гостевые домики.

Ранее другой спортивный проект был запланирован в Ново-Переделкино на западе Москвы, тоже за пределами МКАД. Участок недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии также будет реализован на торгах, на нем предполагается возвести спортивный комплекс с возможностью размещения в нем медицинского центра.

До конца 2022 года в столице планируют сдать в эксплуатацию 19 спортивных объектов. Они варьируются от мегапроектов мирового уровня (как уже открытый Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках) до сооружений районного масштаба в Южном Чертаново, Орехово-Борисово, в поселке Мосрентген. В высокой стадии готовности находится комплекс с бассейном в составе ТПУ «Некрасовка».

В ТиНАО сейчас действует программа, согласно которой в Новой Москве до 2035 года планируется построить около 700 спортивных объектов. Как ранее сообщали в департаменте развития новых территорий Москвы, в Троицком и Новомосковском административных округах спортом занимаются свыше 40% жителей, для них уже работает 52 спортивных объекта (23 коммерческих, 25 муниципальных, по два федеральных и городских).