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Власти Москвы запланировали построить спорткомплекс в Ново-Переделкино

Столичные власти выделили участок в Ново-Переделкино на западе Москвы, где предлагают построить спортивный комплекс с возможностью размещения в нем медицинского центра. Участок, расположенный недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии, будет реализован на торгах, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок под застройку спорткомплекса расположен по адресу: 9-я Чоботовская аллея, вл. 35. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

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«Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким — максимальная высота здания не будет превышать 20 м, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати», — пояснила Княжевская.

Общая площадь участка, на котором разместится будущий спорткомплекс, составит около 1 га. Согласно условиям, будущий застройщик должен будет обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки. Архитектурные решения, а также точные параметры наполнения помещений, власти столицы обещают определить на следующих стадиях проектирования.

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В прошлом году в Ново-Переделкино сдали в эксплуатацию ледовый дворец спорта «Арктика». В здании разместились четыре ледовые арены, три спортивных зала, а также бассейн на четыре дорожки с неглубокой детской зоной, саунами и раздевалками. Спортивный объект возвели на улице Новоорловская.

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