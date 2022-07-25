В мэрии рассказали о ходе строительства ледовой арены в Некрасовке

Фото: stroi.mos.ru

Работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» планируется начать в августе этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны», — заявил заммэра.

Руководитель градостроительного комплекса также добавил, что в пространстве для занятий экстремальными видами спорта приступили к устройству финишного напольного покрытия, здесь также завершена художественная окраска стен.

«Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены», — рассказал Андрей Бочкарев.

Спорткомплекс на территории ТПУ «Некрасовка» обретает свой внешний облик. По словам вице-мэра, здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.

«Еще недавно жители района могли судить о будущем спорткомплексе только по предварительному проекту — рендерам, а теперь, когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, что проект получается именно таким, каким его обещали москвичам — стильным, современным и просторным», — подчеркнул Бочкарев.

Читайте на РБК Pro Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro Кешбэк от государства: как увеличить свой доход за счет налоговых вычетов Кешбэк от государства: как увеличить свой доход за счет налоговых вычетов Инструкции Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Статьи