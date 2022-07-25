В мэрии рассказали о ходе строительства ледовой арены в Некрасовке
Работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» планируется начать в августе этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны», — заявил заммэра.
Руководитель градостроительного комплекса также добавил, что в пространстве для занятий экстремальными видами спорта приступили к устройству финишного напольного покрытия, здесь также завершена художественная окраска стен.
«Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены», — рассказал Андрей Бочкарев.
Спорткомплекс на территории ТПУ «Некрасовка» обретает свой внешний облик. По словам вице-мэра, здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.
«Еще недавно жители района могли судить о будущем спорткомплексе только по предварительному проекту — рендерам, а теперь, когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, что проект получается именно таким, каким его обещали москвичам — стильным, современным и просторным», — подчеркнул Бочкарев.
ТПУ «Некрасовка» будут пользоваться не менее 25,6 млн пассажиров в год. Пересадочный узел станет важным звеном транспортной инфраструктуры одноименного района, ведь вокруг будущего транспортного хаба расположены жилые кварталы.