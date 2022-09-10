За 2022 год в Москве откроют 19 спортивных сооружений

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства столицы

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 14 новых спортивно-рекреационных объектов, а до конца года планируют сдать еще пять. Таким образом, всего за текущий год в столице появится 19 стадионов, центров, манежей и других объектов спортивной инфраструктуры, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса сообщил, что среди уже построенных и сданных в эксплуатацию объектов есть, например, Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Это, по сути, две площадки, объединенные в единое сооружение. Его открытие состоялось в субботу, 10 сентября, на День города. У каждого центра своя подземная парковка, собственный набор инженерных и технических помещений, но объединены они единым фасадом. В центре самбо есть зал для соревнования на три ковра и трибунами на 1,6 тыс. зрителей, а в центре бокса — два ринга и трибуны на 2 тыс. человек, плюс тренировочный зал на три ринга. Вместе они представляют собой спортивный центр международного уровня для любого класса соревнований. Кроме того, на территории центров имеются тренажерные залы, бассейны и все, что необходимо для подготовки к турнирам. Общая площадь объекта превышает 45 тыс. кв. м.

Среди других введенных в эксплуатацию сооружений — спортивные объекты районного значения в Южном Чертаново, Орехово-Борисово Южном, в поселке Мосрентген. Бочкарев напомнил, что в высокой стадии готовности находится спортобъект в составе ТПУ «Некрасовка» — комплекс с бассейном и ледовой ареной, — а также физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для спортивной школы «Зеленоград».

На северо-востоке Москвы в 2022 году появился легкоатлетический манеж для спортивной школы олимпийского резерва «Север» — он может использоваться также для соревнований городского уровня. На востоке города возведен спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики. Там смогут заниматься ученики Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1.

Еще четыре крупных спортивных объекта получили заключение Мосгорстройнадзора о соответствии проектным документам и готовятся к вводу в эксплуатацию. Среди них — два сооружения для подготовки профессиональных спортсменов и футбольное поле с подогревом в районе Ясенево.

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Всего с 1 января 2022 года выдано 15 разрешений на строительство новых объектов, в том числе для центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Стрельцова неподалеку от станции метро «Автозаводская». Сейчас идет реконструкция исторического стадиона 1960 года постройки, после обновления он сможет вместить 15 тыс. зрителей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что начиная с 2011 года в Москве появилось более 150 спортивных объектов. Только за прошлый год, по его словам, в столице создано около 1,3 тыс. общедоступных спортивных зон, а всего их в мегаполисе — примерно 28 тыс.