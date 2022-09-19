Туроператоры рассказали, куда поехали россияне вместо закрытой Европы

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Российские туристы после закрытия некоторых европейских направлений переориентировались на путешествия в страны Персидского залива, Азии и Африки, рассказали опрошенные РБК туроператоры. По словам участников рынка, в этом году рекордное количество туров было продано в ОАЭ и Египет.

«В 2022 году существенно вырос спрос на отдых в Египте. За летний сезон, с мая по текущую дату, в эту страну отправились в 12,6 раза больше путешественников, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 265% увеличился турпоток по линии компании в ОАЭ», — сообщили РБК в Tez Tour.

В пресс-службе сети туристических агентств «Слетать.ру» также отметили, что с января по август число бронирований в Египет выросло в 18,5 раза по сравнению с январем—августом 2021 года. Бронирования туров в ОАЭ за этот же период увеличились в 1,3 раза.

«Значительное увеличение числа заявок на туры в ОАЭ наблюдалось в январе—феврале и июле—августе, когда показатели демонстрировали двукратный рост относительно 2021 года. По Египту взрывной рост спроса пришелся на первые два месяца, а далее показатели стабилизировались и находились приблизительно на уровне 2021 года», — объяснил представитель компании.

Наблюдается рекордная загрузка рейсов в страны Персидского залива, Азии и Африки, подчеркнул в разговоре с РБК генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, это говорит о том, что россияне нашли там альтернативу европейским направлениям. Кроме того, неплохие показатели в этом сезоне показала Турция, даже несмотря на подорожание туров.

«В среднем у нас рост процентов 25 к прошлому рекордному году по ОАЭ, Мальдивам и Турции. В Африку — рост процентов на 50, едут в Кению, ЮАР, Танзанию и особенно в Занзибар. По Таиланду, в связи со снятием ковидных ограничений, рост 40–50 процентов», — уточнил он.

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В Anex Tour также отмечают рост спроса на Турцию, ОАЭ, Казахстан. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Алены Хитровой, популярностью пользуются и Мальдивы.

А вот спрос на европейские направления резко снизился еще в 2019 году, поэтому усложнение правил выдачи шенгенских виз практически не повлияло на рынок, подчеркивает представитель Anex.

«Страны, которые пользовались высоким спросом ранее, не отказывают в выдаче виз (Испания, Греция, Италия, Франция), а Польша, Латвия, Эстония, Литва в целом не были особо популярны у туристов, путешествующих организованно — с туроператором. Сейчас есть предложения в Грецию и Италию, но в основном это только в формате проживания, то есть перелет туристы приобретают отдельно и самостоятельно», — пояснила Хитрова.

В «Арт-тур» сообщили, что в августе—сентябре, сразу после появления новостей о возможном прекращении выдачи виз некоторыми странами, россияне начали активно бронировать европейские направления. «Но если сравнивать с тем же периодом прошлого года, когда можно было улететь прямыми рейсами и относительно недорого в Грецию, Италию, Испанию, Францию, где в это время был активный турсезон, [число бронирований] не выросло, а скорее, сильно упало», — поделился гендиректор компании.

В Tez Tour отметили, что в прошлом году россияне активно бронировали отдых в Греции. В этом году желающих путешествовать по Европе с помощью туров стало меньше. Сейчас ажиотажа с подачей документов на визы тоже не наблюдается.

13 сентября Ассоциация туроператоров сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды на данный момент не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. При этом продолжают принимать документы Испания, Италия, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза).