Пресс-секретарь Зеленского: авария не повлияла на здоровье президента, он получил ссадины

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о его ссадинах после ДТП

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Президент Украины Владимир Зеленский во время аварии с участием автомобилей его кортежа получил только легкие ссадины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров изданию «Страна».

«Авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности президента. С ним все хорошо, он с самого утра работает», — сообщил Никифоров.

Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве накануне, в ночь на 15 сентября. Травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Сопровождавшие президента врачи оказали ему первую помощь и передали пострадавшего медикам скорой.

Никифоров также описал обстоятельства, при которых произошло ДТП. По его словам, столкновение произошло за несколько минут до начала комендантского часа в Киеве (действует в городе с 23:00 до 05:00).

Кортеж Зеленского, который вернулся в Киев из Изюма Харьковской области, где он побывал накануне, двигался в направлении офиса президента.

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«Другой автомобиль двигался в перекрестном направлении — и произошло столкновение. Президент в соответствии с протоколами безопасности пересел в автомобиль сопровождения и продолжил движение. Водитель президентского авто остался на месте ДТП, дождался полиции», — пояснил Никифоров.

По его словам, расследованием обстоятельств аварии будет заниматься полиция. «Версии и другие подробности происшествия сообщит полиция», — сказал он.

Кортеж Зеленского уже попадал в аварию в июле 2019 года. Тогда он столкнулся с несколькими автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области. Ущерб из кортежа получил только микроавтобус. Пострадавших в аварии не было.