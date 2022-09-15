Пресс-секретарь Зеленского рассказал о его ссадинах после ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский во время аварии с участием автомобилей его кортежа получил только легкие ссадины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров изданию «Страна».
«Авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности президента. С ним все хорошо, он с самого утра работает», — сообщил Никифоров.
Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве накануне, в ночь на 15 сентября. Травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Сопровождавшие президента врачи оказали ему первую помощь и передали пострадавшего медикам скорой.
Никифоров также описал обстоятельства, при которых произошло ДТП. По его словам, столкновение произошло за несколько минут до начала комендантского часа в Киеве (действует в городе с 23:00 до 05:00).
Кортеж Зеленского, который вернулся в Киев из Изюма Харьковской области, где он побывал накануне, двигался в направлении офиса президента.
«Другой автомобиль двигался в перекрестном направлении — и произошло столкновение. Президент в соответствии с протоколами безопасности пересел в автомобиль сопровождения и продолжил движение. Водитель президентского авто остался на месте ДТП, дождался полиции», — пояснил Никифоров.
По его словам, расследованием обстоятельств аварии будет заниматься полиция. «Версии и другие подробности происшествия сообщит полиция», — сказал он.
Кортеж Зеленского уже попадал в аварию в июле 2019 года. Тогда он столкнулся с несколькими автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области. Ущерб из кортежа получил только микроавтобус. Пострадавших в аварии не было.