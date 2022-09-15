Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Кортеж столкнулся с легковым автомобилем. Серьезных травм Зеленский не получил

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, сообщил в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал он.

Травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Сопровождавшие президента врачи оказали ему первую помощь и передали пострадавшего медикам «скорой».

По словам Никифорова, произошедшее будут расследовать правоохранители. Других деталей пресс-секретарь не привел.

Зеленский вернулся в Киев из Изюма Харьковской области, где он побывал накануне. Сначала о его приезде туда писали агентство УНИАН и «Страна.ua» со ссылкой на заявление воздушно-десантной Сичеславской бригады. Затем информацию об этом опубликовала пресс-служба Зеленского в Telegram.

Кортеж Зеленского уже попадал в аварию в июле 2019 года. Тогда он столкнулся с несколькими автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области. Ущерб из кортежа получил только микроавтобус. Пострадавших в аварии не было.

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Зеленский на месте аварии не присутствовал — он вылетел в Киев на самолете, писала «Страна.ua». Позднее эти данные подтвердило Управления государственной охраны Украины.