Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, сообщил в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал он.
Травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Сопровождавшие президента врачи оказали ему первую помощь и передали пострадавшего медикам «скорой».
По словам Никифорова, произошедшее будут расследовать правоохранители. Других деталей пресс-секретарь не привел.
Зеленский вернулся в Киев из Изюма Харьковской области, где он побывал накануне. Сначала о его приезде туда писали агентство УНИАН и «Страна.ua» со ссылкой на заявление воздушно-десантной Сичеславской бригады. Затем информацию об этом опубликовала пресс-служба Зеленского в Telegram.
Кортеж Зеленского уже попадал в аварию в июле 2019 года. Тогда он столкнулся с несколькими автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области. Ущерб из кортежа получил только микроавтобус. Пострадавших в аварии не было.
Зеленский на месте аварии не присутствовал — он вылетел в Киев на самолете, писала «Страна.ua». Позднее эти данные подтвердило Управления государственной охраны Украины.