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Военная операция на Украине ,  

УНИАН и «Страна» сообщили о приезде Зеленского в Изюм

Украинские СМИ УНИАН и «Страна» сообщили о приезде Зеленского в Изюм
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Изюм, сообщили украинские СМИ. Минобороны России ранее сообщало, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leo Correa / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября прибыл в Изюм. Об этом сообщают агентство УНИАН и издание «Страна» со ссылкой на заявление воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая, по данным СМИ, находится в городе.

С Зеленским приехали заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, представители ВСУ, сообщили УНИАН и «Страна», которые также опубликовали фотографию Зеленского в окружении военных.

В телеграм-канале самого Зеленского позже также появилась информация о прибытии президента в Изюм. Он также написал, что в Изюме подняли украинский флаг.

Что сообщалось о боях на Харьковском направлении
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

О попытках наступления украинских сил на юге Минобороны России впервые сообщило в конце августа. 9 сентября в харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что эвакуируют мирное население городов, которые обстреливает украинская артиллерия, среди них Купянск и Изюм. В тот же день российское Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковское направление.

На следующий день, 10 сентября, Минобороны объявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Ведомство объяснило, что это нужно «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». При этом российские военные продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.

В последнем официальном сообщении Минобороны от 14 сентября говорилось, что в районе городов Харьков и Изюм были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также, по данным ведомства, в Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск были нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. «Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более десяти единиц военной техники», — сообщало ведомство.

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