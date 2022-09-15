Первый с апреля самолет коммерческой авиакомпании вылетел с Украины

Самолет коммерческой авиакомпании впервые с начала апреля вылетел из украинского аэропорта, передает телеканал CNN со ссылкой на директора по коммуникациям отслеживающего полеты сервиса Flightradar24 Яна Печеника.

«Мы можем подтвердить, что [самолет] A320, [выполнявший рейс] HA-LWS, вылетел вчера из Львова в Катовице (город на юге Польши. — РБК)», — сказал он.

Самолет, по информации сервиса, принадлежал венгерскому лоукостеру Wizz Air. CNN пишет, что он застрял на Украине на несколько месяцев и смог покинуть ее ближе к 18:00 13 сентября по московскому времени. Печеник уточнил, что назвать точное время вылета невозможно, так как отследить самолет получилось только после пересечения им польской границы, когда он включил приемопередатчик.

По словам Печеника, у Wizz Air все еще есть три самолета, которые остаются в Киеве.

Украинские власти закрыли воздушное пространство страны для гражданских воздушных судов 24 февраля, в день начала российской спецоперации «из-за высокого риска авиационной безопасности». С тех пор гражданские самолеты над ней почти не летают.

Полеты также прекращены над югом России. Самолеты не принимают и не отправляют 11 аэропортов региона, в том числе Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, Краснодара, Симферополя и Анапы.