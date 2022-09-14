Полет самолета с телом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории

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За самолетом с телом британской королевы Елизаветы II, который летел из Эдинбурга в Лондон, наблюдали более 5 млн человек, сообщил сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24.

В первую минуту после активации транспондера самолета зайти на страницу рейса Королевских ВВС пытались 6 млн пользователей. Примерно 4,79 млн человек смотрели за полетом через веб-сервисы, еще 296 тыс. следили за рейсом в прямом эфире на YouTube.

Общее число действий пользователей с королевским рейсом достигло 76,2 млн. К ним относится нажатие на значок рейса, поле с информацией о самолете и т.д.

«Это создало беспрецедентную нагрузку на платформу Flightradar24, которая в разы превышает даже то, что мы испытали, когда спикер палаты представителей США [Нэнси Пэлоси] прилетела на Тайвань. Тогда за полетом следили 2,2 млн человек», — сообщила компания и добавила, что из-за нагрузки пострадала работоспособность платформы.

Королева Елизавета II правила Великобританией 70 лет. 8 сентября она умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. В Великобритании и странах Содружества объявили траур, который закончится через неделю после похорон — их назначили на 19 сентября.

13 сентября гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец, Гроб встретили новый король Карл III, принцесса Анна, принц Эдуард, принц Эндрю и другие члены королевской семьи. В соборе Святого Эгидия прошли молебен и публичное прощание с королевой.

На следующий день процессия должна доставить гроб в здание британского парламента, где он пробудет три дня, чтобы проститься с монархом смогли все желающие.

