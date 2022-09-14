В Херсоне восстановили подачу электроэнергии и воды

Херсон (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Специалисты «Херсонобленерго» (компания создана под контролем властей региона с идентичным украинскому предприятию названием) восстановили электроснабжение и подачу воды в Херсоне, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области в телеграм-канале.

«В среду, 14 сентября, во второй половине дня, в Херсоне произошел перебой со светом, вследствие пропала вода. Выключение продлилось не более 15 минут.

Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей», — говорится в сообщении.

Херсонская область перешла под контроль российских войск в середине марта. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация.

В конце августа агентство Reuters со ссылкой южное военное командование Украины сообщило, что ВСУ начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. Минобороны России подтверждало такую попытку, но называло ее неудачной.

13 сентября заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг данные о том, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Киселевка, которое находится между Херсоном и Николаевом. «Никто сдавать Херсон не собирается, несмотря на то что они написали, что [ВСУ] зашли в Киселевку. Я вчера там был, мы держимся, все под контролем», — сказал он.