В Херсоне восстановили подачу электроэнергии и воды

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
Тренер «Зенита» заявил о необходимости поражений после неудачи в Кубке Спорт, 21:47
Организаторы сообщили о переносе концерта ДДТ в Петербурге Политика, 21:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:44
Евросоюз продлил на полгода санкции против российских граждан и компаний Политика, 21:42
Слова Пашиняна спровоцировали новые протесты в Ереване Политика, 21:34
В США призвали «разъединить» экономики России и стран Центральной Азии Политика, 21:22
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 21:20
На восстановленной Саур-Могиле в Донбассе открыли памятник Мотороле Политика, 21:07
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
В ЛНР опровергли взятие украинскими силами Кременной под контроль Политика, 20:58
Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства в Кабуле Политика, 20:49
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии и воды Общество, 20:29
Баку предложил Еревану гуманитарное перемирие Политика, 20:20
Шольц заявил, что Путин «не осознал свою ошибку» на Украине Политика, 20:20
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсоне восстановили подачу электроэнергии и воды

Херсон
Херсон (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Специалисты «Херсонобленерго» (компания создана под контролем властей региона с идентичным украинскому предприятию названием) восстановили электроснабжение и подачу воды в Херсоне, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области в телеграм-канале.

«В среду, 14 сентября, во второй половине дня, в Херсоне произошел перебой со светом, вследствие пропала вода. Выключение продлилось не более 15 минут.
Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей», — говорится в сообщении.

Жители Херсонской области вновь остались без электричества
Политика
Фото:Иван Родионов / РИА Новости

Херсонская область перешла под контроль российских войск в середине марта. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация.

В конце августа агентство Reuters со ссылкой южное военное командование Украины сообщило, что ВСУ начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. Минобороны России подтверждало такую попытку, но называло ее неудачной.

13 сентября заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг данные о том, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Киселевка, которое находится между Херсоном и Николаевом. «Никто сдавать Херсон не собирается, несмотря на то что они написали, что [ВСУ] зашли в Киселевку. Я вчера там был, мы держимся, все под контролем», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Теги
Херсонская область отключение электроэнергии отключение воды Херсон
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Херсонская ВГА опровергла данные о контроле ВСУ над селом Киселевка
Политика
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета
Политика
Стремоусов назвал потери ВСУ на херсонском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter