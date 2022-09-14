Хакеры взломали сайт ОДКБ
Сайт Организации Договора о коллективной безопасности подвергся DDoS-атаке и временно не работал, сообщила организация в своем телеграм-канале.
По данным ОДКБ, атака произошла в 23:00 13 сентября. Доступа к сайту не было до 7:00 следующего дня.
«Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения», — сказано в посте.
Сейчас специалисты частично восстановили работоспособность сайта и пытаются отбить несанкционированное вмешательство, восстановить поврежденные или утраченные данные.
Накануне ОДКБ начала разбираться в ситуации с новым обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Организация выступила против силовых методов решения конфликта и призвала использовать для урегулирования противоречий исключительно политико-дипломатические методы.
Совет коллективной безопасности ОДКБ предложил направить на армяно-азербайджанскую границу свою миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем и создать рабочую группу для анализа ситуации и последующего доклада главам государств (в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).
Совет коллективной безопасности также согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.