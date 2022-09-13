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Умерла Елизавета II ,  
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Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

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Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец, передает Evening Standard.

Гроб доставили в Лондон из Эдинбурга. В соборе Святого Эгидия прошел молебен и публичное прощание с королевой для шотландцев.

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Собравшиеся у дворца британцы встретили гроб аплодисментами, пишет Sky News. Вместе с ними катафалк встретили король Карл III, принцесса Анна, принц Эдуард, принц Эндрю и другие члены королевской семьи.

На следующий день процессия доставит гроб в здание британского парламента, где он пробудет три дня. Прийти туда и проститься с монархом смогут все желающие.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Незадолго до этого ее состояние резко ухудшилось. В Великобритании и странах Содружества после смерти монарха начался траур. Он закончится через неделю после похорон королевы, которые пройдут 19 сентября.

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Отпевание королевы пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Затем гроб захоронят в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, где уже похоронены ее муж принц Филипп, сестра и родители.

Теги
Елизавета II Букингемский дворец гроб
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