Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец, передает Evening Standard.
Гроб доставили в Лондон из Эдинбурга. В соборе Святого Эгидия прошел молебен и публичное прощание с королевой для шотландцев.
Собравшиеся у дворца британцы встретили гроб аплодисментами, пишет Sky News. Вместе с ними катафалк встретили король Карл III, принцесса Анна, принц Эдуард, принц Эндрю и другие члены королевской семьи.
На следующий день процессия доставит гроб в здание британского парламента, где он пробудет три дня. Прийти туда и проститься с монархом смогут все желающие.
Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Незадолго до этого ее состояние резко ухудшилось. В Великобритании и странах Содружества после смерти монарха начался траур. Он закончится через неделю после похорон королевы, которые пройдут 19 сентября.
Отпевание королевы пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Затем гроб захоронят в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, где уже похоронены ее муж принц Филипп, сестра и родители.