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Президент Киргизии открыл первую в стране базу беспилотников «Байрактар»

Фото:president.kg Фото:president.kg Фото:president.kg Фото:president.kg Фото:president.kg

Президент Киргизии Садыр Жапаров открыл первую в стране базу, где будут размещаться турецкие беспилотники Bayraktar, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Обеспечение безопасности границ Кыргызстана считается одним из приоритетов государства. В дальнейшем также будет продолжена работа по улучшению условий для жизнедеятельности пограничников», — сказал он на церемонии открытия базы.

База построена для нужд Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ). По словам Жапарова, она нужна для обеспечения противовоздушной обороны сухопутных войск и воинских частей страны.

Как выглядит первая в Киргизии база беспилотников Bayraktar. Видео
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Киргизия закупила турецкие дроны в конце 2021 года. Они поступили на вооружение пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в декабре. Бишкек собирался использовать их для обороны страны, в том числе охраны границ.

Обострения, как правило, происходят у границы Киргизии с Таджикистаном. Один из последних крупных конфликтов произошел в июне текущего года, когда на границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка. Тогда погранслужба Киргизии обвинила таджикскую сторону в обстреле погранпоста «Булак-Башы» в Баткенской области. В результате киргизские служащие открыли ответный огонь, говорили в ведомстве. Предыдущее обострение произошло в январе, когда в ходе перестрелки между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных со стороны Таджикистана. Со стороны Киргизии ранения получили восемь человек. После этого стороны договорились о полном прекращении огня и отводе войск и техники от границы, однако перестрелки не прекратились.

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Теги
Киргизия Bayraktar военная база
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0
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0%
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