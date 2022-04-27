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Политика ,  
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Киргизия обсудит с Турцией продажу дронов Bayraktar Таджикистану

Киргизия попросила Турцию не продавать Таджикистану дроны из-за конфликтов на киргизско-таджикской границе, но в Анкаре это объяснили бизнесом. Бишкек в прошлом году сам закупил Bayraktar у Турции
Дрон Bayraktar TB2
Дрон Bayraktar TB2 (Фото: Yulii Zozulia / Global Look Press)

Турция поставила Таджикистану беспилотники Bayraktar, сообщил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает 24.kg.

«Мы будем проводить переговоры с турецкой стороной после получения всей информации», — сказал Кулубаев.

По его словам, Киргизия просила Турцию «быть осторожной в этом вопросе», поскольку между Бишкеком и Душанбе есть разногласия. «Мы просили не продавать соседним странам беспилотники. Те ответили, что это бизнес, вопрос о наращивании военно-технического сотрудничества», — рассказал Кулубаев.

Министр добавил, что Киргизия выясняет, сколько дронов купил Таджикистан и на какую сумму, уточняет Kaktus Media.

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Ни турецкая, ни таджикская сторона о сделке по беспилотникам не объявляли.

На прошлой неделе Минобороны Турции сообщило, что министр обороны страны Хулуси Акар встретился с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо. В сообщении турецкого ведомства говорится, что обсуждались «вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности и сотрудничества в оборонной промышленности». Анкара заявила о готовности поделиться опытом по охране границ и борьбе с терроризмом. Министры подписали рамочное соглашение в военной сфере.

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Сама Киргизия в конце прошлого года также закупила у Турции Bayraktar. Они поступили на вооружение пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в декабре. Власти заявили, что их будут использовать для обеспечения обороны страны, в том числе охраны границ. Осенью Киргизия договорилась о покупке беспилотников и с Россией. Речь идет о разведывательных аппаратах «Орлан 10Е».

Украина купит у Турции новую партию беспилотников Bayraktar
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Алексей Резников

На границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят столкновения. Крупный конфликт случился весной прошлого года из-за решения таджикских властей повесить камеру на столбе водораспределительного пункта. Обе страны считают, что он находится на их территории. За спором последовала стычка местных жителей, потом в ситуацию вмешались военные.

В январе Киргизия заявила, что Таджикистан открыл прицельный огонь по линиям электропередачи на границе. Таджикская сторона утверждает, что конфликт начался из-за того, что машины ее граждан закидали камнями, когда те ехали через границу. Еще одна перестрелка произошла в середине апреля между пограничниками.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Киргизия Таджикистан беспилотники Bayraktar Турция
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