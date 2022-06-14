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Политика ,  
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Киргизская сторона обвинила таджикистанских пограничников в использовании минометов и гранатометов. В Душанбе перестрелку официально пока не комментировали, но местные жители приграничного региона сообщили об одном погибшем
Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Как сообщило со ссылкой на республиканскую погранслужбу киргизское агентство «Кабар», около 7:00 (4:00 мск) таджикистанские пограничники на погранпосту «Кех» выстрелили в сторону поста «Булак-Башы» в Баткенской области.

Киргизские военные выстрелили в ответ. Пограничники обеих сторон заняли огневые позиции. Пограничные представители двух стран провели телефонные переговоры, на место происшествия выехали начальники пограничных отрядов сторон, но, по данным киргизской погранслужбы, в 7:50 перестрелка возобновилась со стороны Таджикистана с применением гранатометов и минометов.

Позднее 24.kg со ссылкой на погранслужбу сообщил, что перестрелка прекратилась.

Киргизия и Таджикистан договорились отвести силы от границы
Политика
Фото:Олег Давыдов / ТАСС

В Душанбе о случившемся официально пока не сообщили, но таджикистанское агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на местных жителей приграничного города Исфара пишет, что в перестрелке погиб солдат-срочник, а местная больница готовится к приему раненых. Источник Sputnik в администрации джамоата Ворух в Исфаринском районе рассказал, что киргизские пограничники открыли огонь без предупреждения и использовали минометы, а открытый таджикистанскими войсками огонь был ответным.

По 460 из 970 км границы между Киргизией и Таджикистаном у стран нет договоренностей. Из-за этого государства время от времени заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты.

Ситуация на границе вновь обострилась в конце января, когда в ходе перестрелки между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных со стороны Таджикистана, а со стороны Киргизии восемь были ранены. После этого стороны договорились о полном прекращении огня и отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств, но перестрелки полностью не прекратились.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Киргизия Таджикистан перестрелка пограничники

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
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Киргизия сообщила о применении Таджикистаном минометов на границе
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Киргизия обвинила военных Таджикистана в применении минометов на границе
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