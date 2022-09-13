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Как выглядит первая в Киргизии база беспилотников Bayraktar. Видео
Претзидент Киргизии Садыр Жапаров открыл в стране первую базу беспилотных аппаратов, где будут размещаться Bayraktar. Бишкек закупил дроны у Турции в конце 2021 года
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Киргизия обсудит с Турцией продажу дронов Bayraktar Таджикистану
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www.adv.rbc.ru
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