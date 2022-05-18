Депутат Госдумы предложил сменить флаг России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил сделать государственным флагом России Знамя Победы, передает «РИА Новости».

«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом», — пояснил он.

Шеремет подчеркнул, что гордится нынешним российским флагом. однако, по его мнению, в нынешней ситуации как никогда актуально Знамя Победы «как символ возрождающейся супердержавы», пишет агентство.

В разговоре с РБК Шеремет отметил, что знамя Победы является «фундаментом современной России», объединяющим и сплачивающим элементом. «Я думаю, что все должно идти параллельно (то есть присутствовать оба флага — РБК.), потому что я с твердой уверенностью говорю, что зарождается супердержава, восстанавливается та супердержава, которая была при наших дедах и прадедах. Но объединяющим флагом для всех должно быть знамя Победы», — пояснил он.

Депутат допустил, что от общественных организаций Крыма будет направлено обращение на имя президента с просьбой рассмотреть инициативу, и пообещал его поддержать.

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который советские солдаты водрузили на здание рейхстага в Берлине 1 мая (по московскому времени) 1945 года. Является официальным символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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Знамя Победы не раз использовалось в ходе российской операции на Украине. В начале апреля в интернете распространилось видео, на котором в одной из украинских деревень бабушка со знаменем в руках встретила украинских военных, возможно, приняв их за российских солдат. Военные предложили женщине продуктовый набор, но отобрали знамя и растоптали его. В ответ она отказалась от продуктов.

Бабушка стала одним из символов спецоперации на Украине. В Белгороде установили ее скульптуру, однако после фактов вандализма власти пообещали найти для нее другое место. В Обнинске появилось граффити с бабушкой, однако из-за того, что его испортили вандалы, рисунок закрасили, чтобы не оставлять в поврежденном виде.

Кроме того, в марте российская певица Юлия Чичерина установила Знамя Победы на здании ВСУ в Мелитополе, мэриях Бердянска и Энергодара.

Представитель российского президента Дмитрий Песков утверждал, что в Кремле знают об использовании советского флага во время операции. «Мы замечаем, что действительно используется. [Знамя Победы] носит особый смысл, буквально сакральное значение», — говорил он.