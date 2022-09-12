Кадыров пообещал «сюрприз» для ВСУ от бойцов спецотряда «Ахмат»

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Отряд специального назначения «Ахмат» во главе с Султаном Рашаевым подготовил «интересный сюрприз» для украинских военных, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — написал Кадыров.

Глава Чечни похвалил работу чеченских силовых отрядов и отметил, что специальная военная операция в зоне их ответственности развивается успешно.

Ранее Кадыров сообщил, что в зону боевых действий на Украине вернулся депутат Госдумы Адам Делимханов. Ранее депутат руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (21 апреля президент Владимир Путин приказал отменить штурм и блокировать предприятие, а в середине мая находившиеся там украинские военные сдались в плен). В конце апреля Делимханов получил от Путина звание Героя России «за мужество и героизм», проявленные во время военной операции.

Накануне глава Чечни признал, что российские войска в начале сентября допустили ошибки в Харьковской области, в результате чего они были вынуждены покинуть свои позиции в Балаклее, Купянске и Изюме. В Минобороны, в свою очередь, 10 сентября заявили о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

Кадыров заявил, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями. Он отметил, что оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит».