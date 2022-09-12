Кадыров пообещал «сюрприз» для ВСУ от бойцов спецотряда «Ахмат»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 16:07
Хоккеиста увезли на носилках после удара о борт в матче против «Спартака» Спорт, 18:13
Ростовские власти попросили «не сеять панику» после сообщений о взрыве Общество, 18:13
Оператор назвал стоимость проезда по первому участку трассы М-12 Общество, 18:10
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:02
Почему Ethereum не станет ценной бумагой. Мнения экспертов Крипто, 17:51
Как принимают беженцев в Белгородской области. Фоторепортаж Политика, 17:48 
Курс евро к японской иене подскочил до максимума с конца 2014 года Инвестиции, 17:48
Кадыров пообещал «сюрприз» для ВСУ от бойцов спецотряда «Ахмат» Политика, 17:41
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 17:39
Глава Белгородской области сообщил о погибшей и пострадавших при обстреле Политика, 17:37
«Спорить с ГИБДД из-за тонировки станет сложнее»: решение Верховного суда Авто, 17:26
Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям Херсона Политика, 17:24
Клубы РПЛ договорились продлить сезон из-за матчей сборной России Спорт, 17:23
Песков переадресовал вопрос о мобилизации в Минобороны Политика, 17:22
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  

Кадыров пообещал «сюрприз» для ВСУ от бойцов спецотряда «Ахмат»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отряд специального назначения «Ахмат» во главе с Султаном Рашаевым подготовил «интересный сюрприз» для украинских военных, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — написал Кадыров.

Глава Чечни похвалил работу чеченских силовых отрядов и отметил, что специальная военная операция в зоне их ответственности развивается успешно.

Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону боевых действий
Политика
Адам Делимханов и&nbsp;Рамзан Кадыров (слева направо)

Ранее Кадыров сообщил, что в зону боевых действий на Украине вернулся депутат Госдумы Адам Делимханов. Ранее депутат руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (21 апреля президент Владимир Путин приказал отменить штурм и блокировать предприятие, а в середине мая находившиеся там украинские военные сдались в плен). В конце апреля Делимханов получил от Путина звание Героя России «за мужество и героизм», проявленные во время военной операции.

Накануне глава Чечни признал, что российские войска в начале сентября допустили ошибки в Харьковской области, в результате чего они были вынуждены покинуть свои позиции в Балаклее, Купянске и Изюме. В Минобороны, в свою очередь, 10 сентября заявили о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

Кадыров заявил, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями. Он отметил, что оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Теги
Рамзан Кадыров "Ахмат" Украина ВСУ Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону боевых действий
Политика
Кадыров пообещал вернуть контроль над городами в Харьковской области
Политика
Кадыров назвал борьбу за будущее России целью спецоперации на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter