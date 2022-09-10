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Путин пожелал Карлу III успехов и крепкого здоровья

Карл III
Карл III (Фото: Jonathan Brady / AP)

Российский президент Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III со вступлением на престол. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю вашего вступления на престол. Желаю вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — написал Путин.

Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Политика
Карл III

73-летний Карл III, он же принц Чарльз, официально вступил на престол 10 сентября. Это произошло через два дня после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она умерла в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Карл назвал ее источником вдохновения и примером для него и его семьи, он пообещал служить британскому народу до конца своих дней и защищать конституционные принципы государства.

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Великобритания Карл III поздравление Владимир Путин

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