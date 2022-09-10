Путин пожелал Карлу III успехов и крепкого здоровья
Российский президент Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III со вступлением на престол. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю вашего вступления на престол. Желаю вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — написал Путин.
73-летний Карл III, он же принц Чарльз, официально вступил на престол 10 сентября. Это произошло через два дня после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она умерла в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Карл назвал ее источником вдохновения и примером для него и его семьи, он пообещал служить британскому народу до конца своих дней и защищать конституционные принципы государства.