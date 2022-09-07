Небензя не исключил отказ России от продления продуктовой сделки

Россия пока не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией и удобрениями в рамках продуктовой сделки, заключенной в июле, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что на этом фоне нельзя исключать любых вариантов, в том числе и ее непродление, пишет «РИА Новости».

По данным агентства, Небензю спросили, есть ли угроза продуктовой сделке, учитывая, что Россия до сих пор не смогла вывезти ни одного судна. Постпред России в ответ напомнил, что соглашение было заключено на четыре месяца и истекает в ноябре. «И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», — отметил Небензя.

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