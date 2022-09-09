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МИД пообещал не отвечать зеркально на введение Киевом визового режима

Здание МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия не намерена действовать зеркально в ответ на введение Украиной визового режима, чтобы не создавать дополнительные трудности для украинских беженцев, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов», — говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что МИД пока обсуждает вопрос об ответных мерах с различными ведомствами, рассматривается набор факторов, в том числе гуманитарных.

«Мы посмотрим. И будем делать, наши шаги исходят из наших собственных интересов. Необязательно все должно быть сделано зеркально, как сказал президент (Владимир Путин. — РБК), выступая во Владивостоке. Вопрос в том, отвечать зеркально или не отвечать. Соответствующее решение еще не принято», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 1 июля Украина отменила безвизовый режим с Россией, который действовал с 1997 года. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский, объяснив необходимость меры «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

Теперь россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Оформить ее можно в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Самаре — а также в третьих странах.

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При этом наличие визы не гарантирует, что россиянина пропустят через границу: окончательное решение о въезде иностранцев будут принимать сотрудники погранслужбы, подчеркивали в МИД Украины.

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МИД Украина визы Мария Захарова
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