Глава Энергодара сообщил о попытке высадки десанта ВСУ

Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press

Украинский десант пытался высадиться в районе Энергодара в Запорожской области, попытка оказалась неуспешной, сообщил «Интерфаксу» глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область) в направлении Каменки-Днепровской (около 10 км от Энергодара). Удар успешно отражен», — сказал Волга.

По его словам, украинские военные пытались высадиться около 01:00 мск 9 сентября, нанеся перед этим артиллерийский удар по электросетям.

«В вечернее время они нанесли удар по подстанции «Луч», которая питает наши электросети... Ремонтируем сети», — добавил глава Энергодара, уточнив, что город все еще остается без электричества.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По версии российской стороны, это уже третья попытка украинского десанта высадиться в Энергодаре. Первая попытка состоялась 1 сентября, в день визита инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В тот день российское Минобороны сообщило, что украинские военные двумя диверсионными группами составом до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища, в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС, и «предприняли попытку захвата электростанции». Позже десант был уничтожен, рассказывал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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Потом в ведомстве добавили, что еще одна группа десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, пыталась высадиться в районе поселка Водяное, но в итоге баржи были потоплены российскими военными.

3 сентября Минобороны России сообщило, что две группы катеров и моторных лодок с украинским десантом свыше 250 человек осуществили еще одну попытку высадки на побережье Каховского водохранилища. В итоге, по данным ведомства, были уничтожены 20 катеров и лодок, 47 украинских военных погибли, 23 человека ранены.