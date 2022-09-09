Глава Энергодара сообщил о попытке высадки десанта ВСУ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:08
Как Британия и мир встретили новость о смерти Елизаветы II. Фоторепортаж Политика, 11:07 
Чемпион мира и Европы перешел в «Галатасарай» Спорт, 11:06
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 11:03
Фридман опроверг, что предложил перевести $1млрд для снятия санкций Бизнес, 11:03
В Минфине исключили возвращение регионов на долговой рынок Экономика, 11:00
Биатлонист Гараничев обвинил Губерниева в двуличии Спорт, 10:53
ФСБ задержала украинцев с почти 60 кг мефедрона на границе с Латвией Политика, 10:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Москомстройинвест отметил рост числа сделок в новостройках столицы Недвижимость, 10:43
Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым Pro, 10:40
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 10:35
Сборная Словакии продолжит вызывать в национальную команду игроков из КХЛ Спорт, 10:25
В мэрии сообщили о завершении облицовки самой глубокой станции БКЛ Город, 10:24
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Pro, 10:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Энергодара сообщил о попытке высадки десанта ВСУ

Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press
Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press

Украинский десант пытался высадиться в районе Энергодара в Запорожской области, попытка оказалась неуспешной, сообщил «Интерфаксу» глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область) в направлении Каменки-Днепровской (около 10 км от Энергодара). Удар успешно отражен», — сказал Волга.

По его словам, украинские военные пытались высадиться около 01:00 мск 9 сентября, нанеся перед этим артиллерийский удар по электросетям.

«В вечернее время они нанесли удар по подстанции «Луч», которая питает наши электросети... Ремонтируем сети», — добавил глава Энергодара, уточнив, что город все еще остается без электричества.

Мелитополь и Энергодар оказались обесточены после обстрела
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По версии российской стороны, это уже третья попытка украинского десанта высадиться в Энергодаре. Первая попытка состоялась 1 сентября, в день визита инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В тот день российское Минобороны сообщило, что украинские военные двумя диверсионными группами составом до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища, в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС, и «предприняли попытку захвата электростанции». Позже десант был уничтожен, рассказывал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Читайте на РБК Pro
Pro
VPN далеко не идеален: что уже идет ему на смену
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Какие статьи УК наиболее часто используются для давления на бизнесменов
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет
Статьи
Pro
Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе
Статьи
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции

Потом в ведомстве добавили, что еще одна группа десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, пыталась высадиться в районе поселка Водяное, но в итоге баржи были потоплены российскими военными.

3 сентября Минобороны России сообщило, что две группы катеров и моторных лодок с украинским десантом свыше 250 человек осуществили еще одну попытку высадки на побережье Каховского водохранилища. В итоге, по данным ведомства, были уничтожены 20 катеров и лодок, 47 украинских военных погибли, 23 человека ранены.

Теги
Энергодар Запорожская область украинские десантники Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Администрация Запорожья сообщила об обстрелах Энергодара и Васильевки
Политика
Власти Энергодара сообщили, что администрацию города атаковал дрон
Политика
ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter