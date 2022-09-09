Съемки сериала «Корона» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Имельда Стонтон и другие актеры во время съемок (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Съемки шестого сезона сериала «Корона» на время приостановят из-за смерти королевы Елизаветы II, передает издание Deadline со ссылкой на заявление шоураннера и сценариста сериала Питера Моргана.

«Корона» — это любовное письмо к ней (королеве Елизавете II. — РБК), и мне сейчас нечего добавить, только молчание и уважение. Я ожидаю, что мы приостановим съемки из уважения», — говорится в заявлении Моргана.

Сериал «Корона» рассказывает историю британской королевской семьи с начала правления Елизаветы II. Первый сезон сериала вышел в ноябре 2016 года, после вышли еще три сезона. Осенью 2022 года должен выйти пятый сезон.

Четвертый сезон рассказывал об отношения принца Чарльза и принцессы Дианы, однако, по данным Indie Wire со ссылкой на близкие к королевской семье источники, при дворе были крайне возмущены новым сезоном. По информации портала, принц Уильям заявил, что его родителей «эксплуатируют и выставляют в ложном свете».

После этого министр культуры Великобритании Оливер Дауден призвал американский стриминговый сервис Netflix добавить в начальные титры сериала пометку о вымышленном сюжете. Netflix должен объяснить, что это художественная работа. Без этого молодые зрители, не заставшие показанные события, могут по ошибке принять вымысел за факты», — заявил он.

Королева Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал. Незадолго до смерти королевы врачи сообщали об ухудшении состояния ее здоровья. Елизавета II занимала королевский престол дольше всех своих предшественников — в этом году отмечался 70-летний юбилей ее правления.