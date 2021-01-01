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Британский министр попросил добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле

Мужчина проходит мимо рекламного щита телесериала &laquo;Корона&raquo;
Мужчина проходит мимо рекламного щита телесериала «Корона» (Фото: Matt Dunham / AP)
Глава Министерства культуры Великобритании Оливер Дауден призвал американский стриминговый сервис Netflix добавить начальные титры сериала «Корона» о британской королевской семье пометку о вымышленном сюжете. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Как и в случае с другими сериалами, Netflix должен объяснить, что это художественная работа. Без этого молодые зрители, не заставшие показанные события, могут по ошибке принять вымысел за факты», — заявил он.

Дауден подчеркнул, что такое предупреждение должно сопровождать каждый эпизод сериала, так как некоторые сцены наносят сильный вред репутации королевской семьи. При этом он отметил, что с художественной точки зрения «Корона» является прекрасной работой.

Сериал рассказывает о событиях, связанных с жизнью королевы Великобритании Елизаветы II. 15 ноября 2020 года Netflix выпустил четвертый сезон, сюжет которого разворачивается вокруг отношений принца Чарльза и принцессы Дианы. Как сообщило издание Indie Wire со ссылкой на близкие к королевской семье источники, при дворе были крайне возмущены новым сезоном. По информации портала, принц Уильям заявил, что его родителей «эксплуатируют и выставляют в ложном свете».

сериал корона Великобритания министр культуры Netflix
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