Ефимов сообщил о росте поступлений налогов от МСП в бюджет Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За первые семь месяцев (январь—июль) 2022 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили в столичный бюджет 132,1 млрд руб. налогов — это на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года, рассказал на VI Московском финансовом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. «Рост объема налогов наглядно показывает и подтверждает способность столичного бизнеса оперативно реагировать на самые разные кризисы и при этом развиваться», — добавил Ефимов.

По данным департамента экономической политики Москвы, выросли и поступления в бюджет от патентной системы налогообложения (ПСН). Так, за семь месяцев 2022 года объем перечисленных средств достиг 5 млрд руб., что на 62% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

На начало 2022 года ПСН применяли 62,7 тыс. столичных индивидуальных предпринимателей, которые оформили в общей сложности 103,7 тыс. патентов. Наибольшее распространение патентной системы зафиксировано в торговле, на ее долю приходится более трети приобретенных в Москве патентов, что обеспечивает бюджету почти 47% от общих поступлений по ПСН. Патентная система существует исключительно для ИП и представляет собой платеж за патент на ведение деятельности сроком до одного года, заменяя собой НДС, НДФЛ и налог на имущество физлиц.

Популярность этой системы налогообложения у предпринимателей вызвана тем, что в Москве обладатели патентов освобождены от уплаты торгового сбора. Помимо торговли ПСН востребована в сфере перевозок, бытовых услуг, а также среди арендодателей.