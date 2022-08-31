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Ефимов рассказал о получивших ₽180 млн субсидий московских предприятиях

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

С начала 2022 года десять столичных промышленных предприятий получили от московского правительства свыше 180 млн руб. субсидий. В основном речь идет о возмещении затрат на лизинг и выплату процентов по кредитам. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа предоставления субсидий промышленным предприятиям подразумевает выплаты из столичного бюджета на покрытие трех типов расходов. Во-первых, это частичное возмещение затрат на лизинг (компания может запросить до 100 млн руб. в год), во-вторых, оплата расходов на подключение предприятия к инженерным сетям (также до 100 млн руб. в год). Наконец, это покрытие процентов по кредитам на покупку промышленного оборудования (до 200 млн руб. в год).

По словам Ефимова, из десяти получивших субсидию компаний девять запросили возмещение затрат на лизинг (на общую сумму 113 млн руб.), еще одна — на уплату процентов по кредитам. Это одно из столичных мясоперерабатывающий предприятий, объем поддержки со стороны правительства составил 68,3 млн руб.

Среди компаний, запросивших возмещение затрат на лизинг, — производители лекарственных препаратов, кондитерских изделий, мороженого, а также мясоперерабатывающий комбинат и полиграфические организации.

Ранее в московском Комплексе экономической политики рассказали о других мерах поддержки промышленных предприятий Москвы. Так, с весны 2022 года работает Центр поддержки промышленности, который за полгода получил уже 280 обращений, решив свыше 90 вопросов. Также предприятия могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта, что подразумевает значительные налоговые льготы. В конце августа в Бирюлево Западном было завершено строительство одного из таких проектов — завода автокомпонентов, который принадлежит компании, поставляющей детали на АвтоВАЗ и, в перспективе, для возрождаемой марки «Москвич».

Теги
Москва Владимир Ефимов промышленность субсидии
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