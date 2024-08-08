Патент 2024 для ИП: условия, стоимость, льготы и ограничения

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Что такое патент для ИП

Патент — это налог, который уплачивает индивидуальный предприниматель (ИП) при осуществлении некоторых видов деятельности. Его отличительной особенностью является то, что это добровольный, но, как правило, выгодный для предпринимателя налог, поэтому он остается достаточно популярным.

Стоит отметить, что в российской юридической системе так же называются и другие документы: разрешение на работу иностранца и право интеллектуальной собственности на изобретение. Но в этой статье речь пойдет именно о налогах.

Идея патента заключается в том, что человек как бы покупает право на определенную работу в конкретном городе или другом населенном пункте — и после этого он не должен платить государству никаких других налогов, будь то НДФЛ, НДС или налог на имущество (если речь идет о недвижимости, используемой для деятельности, на которую выдан патент). Из этого правила есть определенные исключения, речь о которых пойдет ниже, но неизменным остается принцип: фиксированная и заранее известная стоимость патента.

Как проверить патент

Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась от бумажных патентов. Вместо этого всю информацию об этом важном для предпринимателя документе можно найти в личном кабинете ИП на сайте ведомства. Если же вам нужен именно бумажный документ, то придется дополнительно обращаться за ним в территориальный орган ФНС.

Номер патента легко найти в личном кабинете ИП. В правом верхнем углу наводим курсор на имя ИП и выбираем раздел «Мои системы налогообложения». Там во вкладке «ПСН» будет указан и номер документа, и полное название выбранного вида деятельности, и период действия патента.

Разумеется, проверить можно только свой собственный патент. Но если интересно, какой системой налогообложения пользуется ваш деловой партнер, то в этом может помочь специальный сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Номер патента вам там не сообщат, но зато можно получить информацию о спецрежимах, которые выбрал для себя тот или иной ИП, его видах деятельности и так далее.

Сколько стоит патент и как на него подать

Единой стоимости патента не существует — конкретная сумма зависит от того, чем именно занимается ИП, как долго работает по патенту, в каком регионе и населенном пункте находится и так далее.

Например, ветеринар в Краснодаре с пятью сотрудниками должен будет за год заплатить 136 647 рублей, а переводчик из Апатитов, который работает в одиночку, — всего 9000 рублей. Рассчитать сумму для конкретного случая можно с помощью специального калькулятора на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Эти цифры не берутся с потолка: в каждом регионе страны власти рассчитывают, сколько можно заработать в их городах и селах тем или иным видом деятельности. Поэтому в каждом конкретном случае важно изучить региональное и муниципальное законодательство.

Оформить патент несложно, для этого достаточно подать заявление определенного образца в территориальное управление ФНС.

ИП, работающие по другой системе налогообложения, например, упрощенной, могут перейти на патентную, подав соответствующее заявление в свою налоговую инспекцию.

Сколько действует патент

Предприниматель сам выбирает, на какое время ему нужен патент. Но следует иметь в виду, что патент действует только в пределах календарного года, то есть от одного до 12 месяцев. Если вы обратитесь в налоговый орган в декабре, то оформить документ можно будет только на пару недель. Поэтому, чтобы начать работать с января, нужно озаботиться этим вопросом заранее.

Страховые взносы при патенте

Патент не освобождает ИП от необходимости уплачивать страховые взносы. В 2024 году фиксированный взнос за себя составляет 49500 рублей. Если у предпринимателя есть наемные работники, заплатить нужно будет и за них.

Но может получиться так, что страховые взносы избавят ИП от необходимости платить за патент. Для этого нужно подать специальное заявление в Налоговую и оформить вычет. О том, как это сделать, рассказываем ниже.

Сдача отчетности на патенте

Одно и главных достоинств патента в глазах многих предпринимателей — простая отчетность. Держателям патента не нужно сдавать налоговую декларацию. Вместо этого они должны вести книгу учета доходов. В ней указывается, когда, сколько и за что человек получил деньги.

Эту книгу можно вести как в бумажном, так и в электронном виде. В последнем случае удобнее всего это делать в таблице формата Excel. Но по окончании налогового периода таблицу все равно нужно будет распечатать. Ее не нужно сдавать в инспекцию ФНС (территориальное подразделение ведомства, с которым вы работаете), но в случае проверки ее придется предоставить инспектору, так что документ стоит хранить.

О том, как должна выглядеть книга, написано в отдельном приказе Налоговой службы. Она состоит всего из двух разделов. Первый раздел — это титульный лист. На нем указывают текущий год и дату старта ведения книги, данные об ИП, срок действия патента и его номер, а также номер расчетного счета. Второй раздел — это «Доходы», где нужно перечислить, сколько и за что вы получили.

Что такое патентная система налогообложения

Патентная система налогообложения (ПСН) — это налоговый режим для ИП, который позволяет использовать патент. Он удобен фиксированной суммой, которую нужно заплатить, а также простой отчетностью. Соответственно, без получения патента воспользоваться этим режимом не выйдет.

ПСН во многом напоминает работу подписных сервисов. ИП один раз платит фиксированную сумму и получает возможность работать целый год по выбранной специальности. При этом клиент музыкального сервиса может слушать музыку раз в неделю или не расставаться с наушниками: на сумму это не влияет. Так же и с патентной системой налогообложения: это может быть как основным источником дохода, так и подработкой.

Какие есть ограничения для ПСН

На ПСН не переведут компании или физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП. Но и обладающие данным статусом должны соответствовать определенным требованиям, чтобы иметь право перейти на ПСН:

не более 60 млн рублей годового дохода;

не более 15 наемных работников;

нет субподрядчиков, которые делали бы за ИП всю работу.

Как оплатить патент

Как и в случае с другими платежами государству, задержки в оплате патента чреваты штрафами и пенями, поэтому нарушать установленные правила не стоит.

Когда именно нужно оплатить патент, зависит от того, сколько он действует:

если меньше шести месяцев , то достаточно до конца срока действия патента внести на Единый налоговый счет (ЕНС) его полную стоимость;

, то достаточно до конца срока действия патента внести на Единый налоговый счет (ЕНС) его полную стоимость; если от шести месяцев, то треть всей суммы от вас будут ждать в стартовые три месяца, а оставшееся — до истечения срока «годности» патента.

Даже если у вас в портфолио несколько патентов на разные виды деятельности в разных регионах страны (закон этого не запрещает), то достаточно просто внести сумму оплаты каждого документа на свой ЕНС, а налоговики сами разберутся, как и куда распределять средства.

Какие виды деятельности разрешены и запрещены для ПСН

На федеральном уровне перечень определен в Налоговом кодексе, он состоит из 80 позиций. К самым распространенным видам деятельности относятся:

сдача жилья в аренду;

услуги няни;

ремонт домов и квартир;

репетиторство;

организация стоянок для транспортных средств;

ремонт компьютеров;

производство кондитерских изделий;

дизайн и ландшафтный дизайн;

клининг;

ремонт украшений.

Кроме того, законодатели четко прописали, чем нельзя заниматься на ПСН:

производство и продажа подакцизных товаров (в том числе алкоголя и сигарет);

добыча полезных ископаемых, торговля ими;

оптовая торговля;

проведение операций с ценными бумагами;

производство ювелирных изделий, торговля ими;

ресторанный бизнес на площади более 150 кв м.

Важно отметить, что условия по патентам могут различаться в зависимости от региона. Власти субъектов федерации имеют право смягчать или ужесточать требования, поэтому в каждом конкретном случае нужно уточнять условия на сайте ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства».

Налоговые каникулы для ПСН

До конца 2024 года в России ИП могут уйти на налоговые каникулы — то есть законно не платить налоги. Это касается и патентной системы налогообложения.

Каникулы предоставляются на два налоговых периода, а в случае с ПСН таким периодом считается срок действия патента. Это значит, что если программа не будет продлена, то воспользоваться фактически бесплатным патентом новые ИП смогут лишь однажды.

Чтобы уйти на налоговые каникулы, нужно соответствовать следующим требованиям.

новый ИП — этот статус должен быть получен человеком после того, как в его регионе начал действовать закон о налоговых каникулах. Дату для того или иного региона можно проверить здесь;

— этот статус должен быть получен человеком после того, как в его регионе начал действовать закон о налоговых каникулах. Дату для того или иного региона можно проверить здесь; работа в социальной, научной или производственной сфере , а также в сфере бытовых услуг населению . Торговля не попадает под эти ограничения;

, а также в сфере . Торговля не попадает под эти ограничения; ИП должен быть зарегистрирован в субъекте федерации, где действует режим налоговых каникул.

По ссылке выше можно найти и региональные законы, устанавливающие требования для каникул. Если остаются сомнения, то стоит связаться со своей ИФНС и спросить, годятся ли ваши коды ОКВЭД для налоговых каникул, — каждый случай может быть уникален.

Налоговый вычет на патенте

Действующие правила дают возможность зачесть в счет оплаты патента страховые взносы. Если человек работает в одиночку, в зачет пойдет вся уплаченная сумма. Если же он нанимает кого-то себе в помощь, то стоимость патента получится уменьшить максимум на 50%. Так что может получиться так, что страховые взносы полностью перекроют оплату патента, и эти деньги вернут предпринимателю.

Чтобы получить вычет, не стоит тянуть с уплатой страховых взносов. Например, для налогового периода 2024 года крайний срок — 9 января 2025 года. Такая дата объясняется тем, что 31 декабря — конец календарного 2024 года — будет выходным днем, поэтому у тех, кто отложит выплаты на крайний срок, останется еще один день в году новом.

Если вы собираетесь получать вычет за взносы за сотрудников, важно, чтобы на вашем едином налоговом счете было положительное сальдо не меньше суммы будущего вычета — другими словами, чтобы получить вычет, нужно сначала уплатить взносы.

Вопрос — ответ

Каждый случай уникален. Многое зависит от норм и правил, установленных в том или ином регионе или населенном пункте. Поэтому в случае сомнений или вопросов стоит обратиться за консультацией в территориальный орган ФНС — там сотрудники лучше осведомлены о ставках и критериях, действующих в интересующем вас городе, а также о всех тонкостях оформления ПСН. Ответы на самые распространенные вопросы мы собрали ниже.

За сколько дней подается патент ИП?

ФНС нужно поставить в известность о выборе системы налогообложения заранее — в законе прописан срок в десять дней до даты, с которой вы планируете начать работать по патенту. Причем в данном случае речь идет о календарных, а не о рабочих днях. Обратите внимание, что это минимальный установленный законом срок: заявление в Налоговую можно принести и раньше, но если сделать это позже, то вам могут отказать.

Может ли ИП лишиться права на патент?

Да. Это происходит, когда он перестает соответствовать требованиям. Чаще всего это случается по следующим причинам:

за время действия патента заработано больше 60 млн рублей;

оформлено больше 15 сотрудников;

ИП продавал подакцизные товары;

размер автопарка превысил 20 автомобилей (актуально для услуг по перевозке).

Проинформировать ФНС о случившемся обязан сам предприниматель — ему необходимо написать заявление, чтобы его сняли с учета.

Но просто поставить налоговую в известность, что вы не вписались в требования для данной налоговой системы, недостаточно. Нужно исправить все расчеты доходов и задним числом переделать их под требования общей системы налогообложения. Именно на нее переведут ИП, если он работал только по патенту, право на который лишился.

Можно ли вернуть деньги за неиспользованный патент, если ИП прекратил работу?

Патент — это право на определенную работу, а не обязанность. Так что если ваши планы изменились, можно отказаться от ПСН раньше, чем истечет «срок годности» патента. Например, человек решает переехать в другой регион или понимает, что заработок по выбранному виду деятельности не оправдывает ожиданий.

Более того, можно вернуть часть денег за неотработанный патент. ИП получит сумму, пропорциональную оставшемуся сроку действия патента. Скажем, если документ был выдан на шесть месяцев, а отработал человек по нему только три, то он может вернуть себе половину того, что отдал за патент.

Чтобы получить деньги, нужно написать заявление в ФНС.

Когда налоговая может отказать в патенте?

Как показывает практика, ИП, обращающиеся за патентом, иногда получают отказ от ФНС. Как правило, связаны они с формальными причинами: если все оформлено правильно, налоговики не имеют права отказать предпринимателю просто исходя из собственных субъективных представлений.

Возможные причины для негативного решения перечислены в законе.