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Омбудсмен ЛНР заявила о более 1 тыс. «сложивших оружие» бойцов ВСУ

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в республике находится более 1 тыс. «сложивших оружие» бойцов ВСУ

На территории Луганской народной республики находятся более 1 тыс. добровольно сложивших оружие украинских военных, включая командиров, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в интервью ТАСС.

«В настоящий момент на территории республики находится более тысячи военнослужащих ВФУ (вооруженных формирований Украины. — РБК), добровольно сложивших оружие, — от солдат до командиров подразделений», — сказала она.

Агентство отмечает, что власти республики используют формулировку «лица, добровольно сложившие оружие» вместо слова «военнопленные».

В середине июня глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что в республике находятся около 700 пленных. Он подчеркнул, что их судьбу будет решать суд. 

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Российские власти с начала конфликта несколько раз отчитывались об украинских пленных. В частности, 7 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что их общее число достигло 6,5 тыс. человек. Число россиян, попавших в плен, власти не раскрывают.

Российское Минобороны в начале августа сообщало, что с начала боевых действий Москва и Киев 27 раз обменивались пленными. Последний обмен, о котором заявляло Минобороны, состоялся 29 июня, он прошел в формате 144 на 144. Украинский координационный штаб 2 сентября сообщил об обмене с российской стороной 14 пленными, российские власти эту информацию не подтверждали.

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