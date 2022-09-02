Киев сообщил об обмене 14 военнопленных

Вернувшиеся на Украину военнослужащие, включая офицера и военного медика, попали в плен весной. Москва об обмене пока не сообщала. Последний раз стороны обменивались пленными в конце июня

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Украина вернула из российского плена 14 военных, сообщил украинский координационный штаб.

По данным украинских властей, обмен прошел в Донецкой области (в ее границах Россия признала ДНР), в страну вернулись 14 военных, которые попали в плен весной. Среди них один офицер и один военный медик.

Российская сторона об обмене не сообщала. РБК направил запрос уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Накануне уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозовая заявила, что Украина отказывается от диалога об обмене пленными и не идет на контакт по созданию ускоренной процедуры возврата военнослужащих. Глава республики Денис Пушилин до этого пояснял, что ЛНР из-за отсутствия прямой связи с Киевом приходится обсуждать обмен пленными через Россию. Омбудсмен рассказала, что таким образом «удалось освободить большое количество ребят».

Последний раз Украина и Россия сообщали об обмене пленными 29 июня. Стороны обменялись военнослужащими в формате «144 на 144». Тогда военное ведомство оценивало общее число украинских солдат в плену более чем в 6 тыс.

В начале августа российское Минобороны сообщило, что Киев и Москва с начала конфликта обменялись пленными и телами погибших уже 27 раз.