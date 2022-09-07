В Мелитополе произошло пять взрывов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Мелитополе в Запорожской области прогремели пять взрывов, предположительно, из-за работы системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

В Telegram-канале администрации города говорится, что взрывы слышны в северной части города и там работает ПВО.

Примерно в 18:00 4 сентября Рогов сообщил о массовом отключении электричества в Мелитополе и соседних с ним районах Запорожской области. Приблизительно через два часа подачу электроэнергии восстановили.

На следующий день администрация города сообщила, что причиной блэкаута было повреждение высоковольтных линий в районе Энергодара в результате артобстрелов ВСУ. Для восстановления электроснабжения специалисты подключали местные подстанции к электросетям соседней Херсонской области.

Взрывы в самом городе были слышны также 2 и 3 сентября. Второго числа, как указывал корреспондент ТАСС, прозвучало не менее пяти взрывов в результате работы ПВО, а третьего, сообщал Рогов, на аэродроме города обнаружили взрывоопасные предметы, которые уничтожили инженерные подразделения.