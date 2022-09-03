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Военная операция на Украине ,  
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Военная администрация Запорожья объяснила взрывы на аэродроме Мелитополя

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Инженерные подразделения обнаружили на аэродроме Мелитополя в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Сегодня, 3 сентября, часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время», — написал он, попросив местных жителей сохранять спокойствие.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Мелитополе прогремело несколько взрывов
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российское Минобороны отчиталось о взятии Мелитополя под контроль 26 февраля, на второй день с начала боевых действий на Украине. Сейчас Москва контролирует часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где сформирована военно-гражданская администрация. Под контролем Киева остается областной центр — Запорожье.

Накануне Рогов заявил, что в городе произошла серия взрывов, также, с его слов, «четыре или пять» взрывов в Мелитополе прогремели за два дня до этого.

Теги
Мелитополь Запорожская область аэродром взрывы Украина
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