Мэрия Бердянска: при взрыве у центра для беженцев пострадал сотрудник ГАИ

В Бердянске сообщили о взрыве у центра, где живут беженцы

Пострадавшего замначальника ГАИ города госпитализировали. Власти Бердянска возложили ответственность за взрыв на «киевский режим»

Фото: glava_brd / Telegram

Власти контролируемого российскими военными Бердянска сообщили о взрыве у оздоровительного центра, где живут беженцы из Мариуполя. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«В Бердянске, у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников», — сообщили власти.

Пострадавшего сотрудника ГАИ госпитализировали с осколочными ранениями. Власти Бердянска обвинили в произошедшем «киевский режим».

Бердянск находится в занятой российскими военными части Запорожской области, город перешел под контроль России в конце февраля. Там сформировали новую администрацию, исполняющим обязанности мэра назначили Александра Сауленко.

В начале августа член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе пресекли покушение на Сауленко. Сам мэр заявил ТАСС, что попытку покушения курировала Служба безопасности Украины.

24 августа в Запорожской области при взрыве автомобиля погиб глава поселка Михайловка Иван Сушко. По словам Рогова, взрывное устройство подложили под сиденье. Сушко был госпитализирован в критическом состоянии, в больнице он умер.

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