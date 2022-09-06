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ФСБ задержала желавшего вступить в «Правый сектор» москвича

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Сотрудники столичного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Москвы, который планировал уехать на Украину и вступить в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». Об этом сообщили в пресс-службе управления, передает ТАСС.

Кроме того, по данным спецслужбы, задержанный собирался выступить против российских вооруженных сил в рамках спецоперации на Украине.

«Задержан гражданин России, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию «Правый сектор». Установлено, что житель Москвы, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, планировал выехать на Украину с целью участия в боевых действиях против [российских] вооруженных сил», — сказали в пресс-службе.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В доме задержанного провели обыск. У мужчины изъяли средства связи, специальную военную экипировку, националистическую символику и литературу. В отношении москвича завели дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), ему грозит до четырех лет и шести месяцев лишения свободы за неоконченное преступление. В ФСБ утверждают, что мужчина признал вину, его уже заключили под стражу.

В ноябре 2014 года Верховный суд признал «Правый сектор» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

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С начала российской спецоперации на Украине ФСБ не раз сообщала о задержаниях сторонников «Правого сектора» в Москве, Карачаево-Черкесии и других регионах. В начале августа одного из них задержали в Черкесске по подозрению в подготовке теракта. У мужчины нашли переписку с участниками «Правого сектора», «изобличающую его преступные намерения», самодельную взрывчатку и схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, говорили в ФСБ. Против задержанного возбудили дело по той же статье и ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к теракту), по которой ему грозило до 15 лет тюрьмы.

Теги
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