ЦБ выпустит монету номиналом 3 рубля в честь 100-летия Чечни

Банк России 31 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб. к 100-летию образования Чеченской Республики, говорится на сайте Центробанка.

Монета содержит 31,1 г серебра 925-й пробы. Она выйдет тиражом 3 тыс. На оборотной стороне располагаются изображения герба и флага Чечни на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений карты республики и центра ее столицы — города Грозного. Центробанк отмечает, что монета изготовлена качеством «пруф».

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области стал город Грозный. В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии объединили в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году, в свою очередь, была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. С 1992 года — Чеченская Республика, спустя одиннадцать лет она вошла в состав России.