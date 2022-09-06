В Сбере увидели «двадцатикратный» дефицит специалистов кибербезопасности

В сфере информационной безопасности не хватает десятков тысяч специалистов, заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. Но тема отъезда айтишников из России «многократно преувеличена», сказал замглавы Минцифры Максим Паршин

В России не хватает десятков тысяч специалистов в области кибербезопасности. Об этом на сессии Восточного экономического форума «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта» заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, без поддержки государства «никуда не деться», поскольку именно государство формирует заказ на кадры.

«Наша оценка достаточно грустная: около 5 тыс. специалистов работают в области кибербезопасности в стране. Потребность на сегодняшний день двадцатикратная», — сказал Кузнецов.

Однако, тема отъезда айтишников из России «многократно преувеличена», сказал на той же сессии замглавы Минцифры Максим Паршин. По его словам, на «этой теме много хайпа». Паршин также указал на неверную трактовку целей создания мер поддержки айтишников — принято считать, что те направлены на предотвращение отъезда специалистов, хотя на самом деле такие цели не ставились. Поддержка айтишников, например, в части налоговых льгот, была запущена более двух лет назад, напомнил он. «Поэтому говорить, что это какие-то экстренные меры, нельзя», подчеркнул Паршин.

После начала специальной военной операции на Украине дефицит усилился на фоне отъезда сотрудников за границу. В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала специальной военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, а во вторую волну могут уехать еще 70–100 тыс. Однако уже в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что подавляющее большинство специалистов, около 85%, ранее уехавших уже вернулись.